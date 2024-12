ERIK PLAKSO Kuidas bolsonarism alustas oma viimset teed

Vaid kaks aastat tagasi oli Brasiilia parempopulistlik endine president ​Jair Bolsonaro ja temaga seotud poliitiline liikumine ehk bolsonarism üks tugevamaid jõude Brasiilia poliitikas. Bolsonaro oli suutnud oma senise parteitu konservatiivse poliitilise liikumise koondada Partido Liberali (PL) alla ning oli võrdlemisi läbikukkunud Covid-19 poliitika kiuste võistlemas tuntud ekspresidendi Lula da Silvaga äärmiselt tasavägistel presidendivalimistel. Bolsonaro küll napilt kaotas valimised, kuid tema erakond sai parlamendis suurimaks ning koos muude parempoolsete erakondadega oleks suudetud moodustada valitsus. Samuti levis kartus, et Lula kas ei suuda valitseda või vihastab välja oma poliitilisi liitlasi, tehes kompromisse parempoolsete erakondadega.

Ometi on bolsonaristlik liikumine aastaks 2024 saanud tõsiselt kannatada​. 2024. aasta kohalikel valimistel osutus võitjaks hoopis tsentristlike või suisa konkreetse ideoloogiata erakondade ebaametlik rühmitus koondnimetusega Centrão. Loodetud suur võit, mida esimese vooru tulemused tõotasid bolsonaristidele, ei materialiseerunud – Bruno Engler PList oli võitnud esimeses voorus linnapeavalimised igas Belo Horizonte (Minas Geraisi osariigi pealinna) linnaosas, kuid kaotas need teises voorus Fuad Nomanile Sotsiaaldemoraatlikust Parteist (PSD). PSD oli suutnud enda ridadesse meelitada ka paremtsentristliku Rio de Janeiro linnapea Eduardo Paesi, kelle hiiglaslik populaarsus suutis esimeses voorus alistada PLi kandidaadi Alexandre Ramagemi. Bolsonaristid leidsid edu vaid seal, kus neil olid juba olnud vapustavad võidud aastal 2022 (näiteks Cuiabá) või kus nad tegid koostööd Centrãoga (näiteks São Paulo, kus Bolsonaro oma kampaania lõpusirgel otsustas toetada lifestyle-gurut Pablo Marçali, samas kui PL toetas São Paulo linnapead Ricardo Nunest).