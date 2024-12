Juskui Tallinn: europarlamendi Brüsseli kompleks ei saa kunagi päriselt valmis

Kui küsida aga kõneisikute tööd juhtivalt Colard’ilt, mis on tema lemmikpaigad Brüsseli linnas justkui omaette linna moodustavas europarlamendi kompleksis, pööras ta esmalt pilgu õue, loetledes üles kõigi hoonete keskel asuva esplanaadi, kus saalivad pidevalt ringi inimesed, ning justkui selle vastandina kohe Spaaki hoone külje all asuva Kodanike aia, mis on tilluke roheline oaas linnakärast eemal. «Kodanike aed võib olla ka suurepärane koht põgenemiseks, kui on vaja hetke mõtlemiseks või hinge tõmbamiseks,» leidis ta.

Parlamendi kõneisiku sõnul tasub meenutada, et 27 liikmesmaa saadikute ja ametnike kõrval on hoones iga päev sagimas hulk külalisi – õpilased, aktivistid, kodanikuühiskonna esindajad –, mis tähendab, et lihtsalt seaduste vastu võtmise kõrval on tegemist ka kohaga, kus saab oma hääle kuuldavaks teha. «Inspireeriv on töötada kohas, millel on side inimestega, keda see teenib. Iga päev on tunne, nagu oleksin Euroopa ristteel. Mitmekesisus, koostöö ja eesmärgitaju teevad sellest dünaamilise ja motiveeriva keskkonna,» rõhutas Colard.