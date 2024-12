23 riigikogu liiget tahavad valimisõigust üksnes Eesti kodanikele

Muudatusettepaneku kohaselt on kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel seaduses ettenähtud tingimustel hääleõiguslikud selle omavalitsuse maa-alal püsivalt elavad Eesti kodanikud, kes on vähemalt 16-aastased.

«Arutelud põhiseaduse muutmise sõnastuse üle on nüüdseks käinud mitu kuud ning põhiseaduskomisjonis toimunud aruteludel osalenud eksperdid on valdavas enamuses üksmeelel, et muudatuse sõnastus peaks olema võimalikult lihtne ja konkreetne,» ütles põhiseaduskomisjoni liige Helir-Valdor Seeder (Isamaa).