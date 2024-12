Tsahkna: pingutused Vene gaasi sissevoolu jätkuks Euroopa Liidus on kahjulikud

«Pole saladus, et Venemaa jaoks on energiaeksport peamiseks tuluallikaks, mis võimaldab verist agressioonisõda Ukraina vastu jätkata,» ütles Tsahkna.

Ta lisas: «Pärast täiemahulise sõja puhkemist on Eesti ja meiega samameelsete riikide peamine siht olnud piirata Venemaa majanduslikke võimalusi sõda pidada. Oleme astunud selleks märkimisväärseid samme muuhulgas sanktsioonide ja nafta hinnalae kehtestamise läbi, ent ainuõige on liikuda sel teel edasi ja Venemaa tulukraane veelgi kinni keerata. Kõik sammud vastupidises suunas on vastuvõetamatud.»