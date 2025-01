«Ausalt öeldes poleks ma kunagi uskunud, et minu kodumaal Eestis jõutakse sinnamaani, et inimesi hakatakse valimisõigusest ilma jätma ainult seetõttu, et neil on «vale» pass. Inimesi, kellest paljud on siin sündinud ja terve elu elanud, kes on riigile lojaalsed, töötavad siin, kasvatavad lapsi ja lapselapsi, maksavad makse ja hoolivad Eestist. Selline algatus on demokraatlikus õigusriigis täielik metsikus. Katse muuta selleks riigi tähtsaimat dokumenti on aga metsikus kuubis,» kirjutab Vadim​ Belobrovtsev Kesknädalas.

Riigikogulane jätkab: «Milles need inimesed siis süüdi on, mida nad on valesti teinud, et neid tahetakse valimisõigusest ilma jätta? Tegelikult – mitte kui midagi. Lihtsalt 33 aastat pärast Eesti iseseisvuse taastamist on mõned poliitikud äkki otsustanud, et need inimesed kujutavad endast ohtu riigi julgeolekule.»

Belobrovtsev viitab oma kirjutises Arnold Sinisalule, Ülle Madisele kui ka Liia Hännile. «Tõsi küll, endine kaitsepolitseiameti juht Arnold Sinisalu kinnitas hiljuti, et selline põhiseaduse muutmine ei avalda julgeolekule erilist mõju, vaid pigem tekitab uusi probleeme.»

Ta lisas: «Riigikogu peab püsielanikelt kohalikel valimistel hääleõiguse äravõtmist loogiliselt põhjendama, sest julgeolekuga siin seost ei ole,» on märkinud ka õiguskantsler Ülle Madise, kes ei näe nende inimeste valimisõiguses ohtu,» kirjutas keskerakondlane.