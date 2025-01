Michali sõnul on 2018. aasta detsembrist riigisekretärina töötanud Taimar Peterkop teatanud nii talle kui ka riigikantseleile, et lahkub jaanuari viimasel päeval ametist. «Tänan Taimarit juba ette tehtu eest, tema teenistus on olnud riigimehelik, sinimustvalge ja laitmatult aus,» lausus peaminister. «Loodan, et tema oskused ja võimed on veel pikalt Eesti riigi ja rahva jaoks olemas. Riigikantselei masinavärk vajab juhti ja veebruari alguses selle ka saab.»