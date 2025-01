Reitingud: Eesti 200 toetus langes ajaloo madalaimale tasemele

Tema sõnul on oma positsioone aeglaselt, kuid järjepidevalt parandamas ka Keskerakond. «Kui vaadata mõne kuu kõikumistest kaugemale, siis on selgelt näha erakonna toetuse kasvutrendi. Keskerakonna toetus aprillis oli kümne protsendi tasemel, praeguseks on see tõusnud 14,6 protsendini. See kasv ei ole olnud kiire, kuid möödunud seitsme kuu jooksul on see olnud üpriski järjepidev,» ütles Mölder.

Tema sõnul on Keskerakonna toetuse kasv olnud märkimisväärsem meessoost valijate hulgas ning just viimastel nädalatel on olnud märgata ka kiiremat kasvu eestlastest valijate seas. Nende hulgas on erakonna toetus tõusnud 7,6 protsendi tasemele.

«Erakonnal on veel pikk ja keeruline tee minna, et oma positsioone parandada, kuid algus on tehtud,» ütles Mölder.

Viimase valimiskünnise kohal oleva erakonnana on sotsiaaldemokraatide toetus praegu 12,7 protsenti. «Tabeli alumises osas tasub ära mainida ka veel Eesti 200, kelle toetus on langenud alla kolme protsendi. See on erakonna kõige madalam tulemus kogu Norstati ja Ühiskonnauuringute Instituudi erakondade reitingute ajaloo vältel alates 2019. aasta veebruarist. Valijate jaoks on see erakond praeguseks sama hästi kui unustatud,» lisas Mölder.