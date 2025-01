Kose vallavolikogu esimees ja Kose gümnaasiumi direktor Martin Medar ütles, et enne seadusemuudatuse üle otsustamist võiks vaadata, kes tegelikult volikogudesse kuuluvad: mis eriala inimesed nad on ja milliseid institutsioone esindavad. «Mina usun, et praegu kuuluvadki volikogudesse aktiivsed ja teatud valdkonnas pädevust omavad inimesed näiteks äri- või kultuurivaldkonnast,» ütles ta Postimehele. «Kui me keelame kandideerida volikogusse valla allasutuste – koolide või kultuurimajade – või haldusüksuste juhtidel, siis äkki ei tohiks seda teha ka näiteks õppejuhid, kes on ju koolidirektori käepikendused.»