Hendrik Terras: hallide passide valimisõiguse koht ei ole põhiseaduses

Jõulurahu rikkumine kaablite lõhkumisega on Terrase hinnangul märk sellest, et tegelikkuses oleme me Vene Föderatsiooniga hübriidsõjas. «Viimasest paarist kuust leidub mitmeid näiteid, kus Vene pool on kasutanud valimiste mõjutamist selleks, et tuua võimule Euroopa julgeolekut nõrgestavad jõud. Järjekordne hübriidsõja viis. Komisjoni istungitel on ka mitmed julgeolekueksperdid välja toonud, et Vene föderatsiooni mõjuväljas olevate inimeste valimisõigus Eestis on pikaajaline julgeolekurisk. Meil on hetkel võimalus julgeid otsuseid teha ja ennast selle eest kindlustada,» rõhutas ta.

«Kuulates ära põhiseaduse loojad ja julgeolekueksperdid, on selgeks saanud, et esialgsel kujul seaduseelnõuga edasi liikuda ei oleks kõige mõistlikum,» lausus Terras.

Kuidas siit edasi minna? Terrase hinnangul on neli võimalust. Esiteks põhiseadusega anda valimisõigus Eesti kodanikele ning viia mitte-kodanike valimisõigus seaduse tasandile. Teiseks põhiseadusega anda valimisõigus Eesti kodanikele. Terras tõi välja, et sellise ettepaneku on teinud Isamaa ja EKRE. Kolmas võimalus oleks Terrase sõnul see, et põhiseadusega anda valimisõigus Eesti ja NATO kodanikele ning viia mitte-kodanike valimisõigus seaduse tasandile. Neljas võimalus on aga anda põhiseadusega valimisõigus Eesti ja NATO kodanikele.

Eesti 200 leiab, et tuleks edasi liikuda neljanda võimalusega ehk anda valimisõigus Eesti ja NATO kodanikele. «See oleks julgeolekuriskide maandamiseks kõige mõistlikum valik. Stiili ja põhiseaduse vaimu poolest on võimalik esitada kriitikat, mida eespool ka välja tõin, kuid see on versioon, mis piirab meie sõbralike riikide kodanikke kõige vähem,» selgitas Terras.

«Küll oleme me valmis kaaluma kõiki teisi eelnimetatud variante poliitilise konsensuse leidmiseks,» lisas ta.