Parteiakrobaadid teevad hüpetega rekordeid

Põlluaas põhjendas, et võttis Isamaa kutse vastu, sest ei tahtnud riigikogus niisama tiksuda. «Saadikud, kes pole üheski erakonnas ega fraktsioonis, ei saa täiel määral kasutada riigikogu liikme mandaati ja ellu viia valijate tahet,» ütles ta, rõhutades, et on endiselt rahvuskonservatiiv ja Isamaal on temaga sama maailmavaade.