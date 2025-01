Varem on põhiseaduskomisjon valimisõiguse piiramist arutanud viiel avalikul istungil, kus on osalenud justiits- ja digiministeeriumi, põhiseaduse assamblee, riigikantselei, riigi valimisteenistuse, siseministeeriumi, Tallinna ülikooli, Tartu ülikooli ja õiguskantsleri kantselei esindajad. Lisaks on komisjon muudatusi arutanud kinnisel istungil siseministeeriumi ja kaitsepolitseiameti esindajatega.