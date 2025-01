OTSEPILT Põhiseaduskomisjon arutab avalikul istungil valimisõiguse piiramist

Komisjoni avalikule istungile on kutsutud õiguskantsler Ülle Madise, Õiguskantsleri Kantselei õiguskorra kaitse osakonna vanemnõunikud Vallo Olle ja Liina Lust-Vedder, justiits- ja digiministeeriumi avaliku õiguse talituse juhataja Illimar Pärnamägi ja nõunik Mariko Jõeorg-Jurtšenko, Tartu ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi asejuhataja teadustöö alal, võrdleva poliitika professor Piret Ehin, riigikogu kantselei õigus- ja analüüsiosakonna juhataja Kaido Jõgeva ja asejuhataja Siiri Sillajõe ning Eesti Juristide Liidu president Katarina Talumäe ja juhatuse liige Meelis Pirn.

Varem on põhiseaduskomisjon valimisõiguse piiramist arutanud viiel avalikul istungil, kus on osalenud justiits- ja digiministeeriumi, põhiseaduse assamblee, riigikantselei, riigi valimisteenistuse, siseministeeriumi, Tallinna ülikooli, Tartu ülikooli ja õiguskantsleri kantselei esindajad. Lisaks on komisjon muudatusi arutanud kinnisel istungil siseministeeriumi ja kaitsepolitseiameti esindajatega.