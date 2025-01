Tõsi, soomlased läksid Eagle Si pardale, sest meeskond nõustus, ei pidanud jõudu kasutama. Laev läks Soome vetesse vabatahtlikult, soomlased ei sundinud füüsiliselt. Võrreldes aga sellega, kuidas varem on Läänemerel kahtlaste laevadega toimetanud, ka nendega, kelle puhul arvati, et nad on midagi lõhkunud, siis on Soome käik igal juhul edasiminek. Ja soomlased on öelnud, et vajadusel oleks nad astunud järgmise sammu – jõuga pardale. Kas ka Michal on valmis astuma järgmise sammu? «Jah, kui vaja, siis tuleb kasutada ka jõudu,» sõnab Michal.