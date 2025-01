Erakondade reitingud: Eesti 200 toetuse madalseis järjest süveneb

Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös valmiva iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 27,4 protsenti, Reformierakonda 17,9 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 16,1 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Liidrikohal oleva Isamaa toetus on alates detsembri algusest püsinud pigem stabiilne. Teisel kohal oleva Reformierakonna toetus on natuke enam kui kuu aja jooksul langenud 2,6 protsendipunkti võrra ning kolmandal kohal oleva EKRE toetus on sama perioodi jooksul tõusnud 3,4 protsendipunkti võrra.

Esikolmikule järgnevad Keskerakond 14,5 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 12,9 protsendiga ning parlamendierakondadest kõige madalama toetusega on Eesti 200, keda toetab 2,7 protsenti.

Eesti 200 toetust on Norstati erakondliku eelistuse küsitlustes jälgitud peaaegu erakonna asutamisest alates ning see pole kordagi varem olnud nii madal.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 33,5 protsenti ning opositsioonierakondi 58 protsenti vastajatest.

Tartu ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi kaasprofessor Martin Mölder ütles, et erakondade toetusmaastikul on viimane nädal võrdlemisi vaikne. «Kõige suurema toetusega erakonna Isamaa reiting on viimastel nädalatel pigem aeglaselt kosunud ning Reformierakonna positsioon tasapisi taas nõrgenenud, kuid need muutused ei ole väga suured,» rääkis Mölder.

Tema sõnul on kõige suuremad muutused viimasel ajal toimunud järgmise kolme erakonna positsioonides. Alates septembri lõpust kuni aastavahetuseni püsis EKRE, Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide toetus sisuliselt võrdne ning väga suuri erinevusi nende vahel ei olnud.

«Viimastel nädalatel oleme aga näinud, kuidas EKRE ja Keskerakonna toetus on mõnevõrra kasvanud, sotsiaaldemokraatide toetus on mõnevõrra langenud ning taaskord on toetustes selged vahed sees. Kusjuures Keskerakonna ja EKRE toetus on viimasel ajal teinud läbi märkimisväärse tõusu just eestlastest ja meessoost valijate hulgas. Samas on sotsiaaldemokraatide toetus meeste ja eestlaste hulgas viimasel ajal kahanenud,» rääkis Mölder.

Parempoolsete reiting püsib Mölderi valimiskünnise all ligikaudu nelja protsendi tasemel. «Eesti 200 toetus on aga püstitanud järjekordse negatiivse rekordi. Erakonna nelja nädala keskmine toetus on hetkel 2,7 protsenti ning viimase nädala reiting eraldivõetuna 1,9 protsenti. Sellega on nad kukkunud ligikaudu samale tasemele, kus on aastaid stabiilselt olnud Erakond Eestimaa Rohelised,» lisas Mölder.