Riigikogu lükkas tagasi Tallinna Haigla rajamise rahastamise eelnõu

Keskerakond märkis eelnõu seletuskirjas, et Eesti vajab kaasaegse ruumilahendusega Tallinna Haiglat, mis arvestab tänapäevase nakkuskontrolli vajadusi, lisab haiglavoodeid, suurendab tervishoiusüsteemi võimekust kriisiolukordades, võimaldab meie piiratud meditsiinipersonali paremat koostööd ja parandab patsientidele raviteenuste kättesaadavust.

Tallinna linnavalitsuse arvutuste kohaselt kasvab Tallinna Haigla projekti realiseerumisel riigieelarve tulu 300 miljoni eurot. See on ka see summa, mida riik peaks leidma Tallinna Haigla projekti kaasrahastamiseks.