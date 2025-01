Paar päeva tagasi ütles Võrklaev Postimehele, et tema soovitus Jürgen Ligile (RE) oleks «vaata, et sotsid eelarvet tühjaks ei tassiks.» Teiseks süüdistas Võrklaev sotse, et automaksu kehtestamine oli sotside (mitte Reformierakonna) idee. Ning jaanuari alguses kirjutas Võrklaev oma Facebooki lehel, et sotside tõttu jäädi energiajulgeoleku tagamisel vähemalt aasta hiljaks, sest sotsid blokeerisid gaasielektrijaama ehitamiseks Eesti Energiale raha eraldamise, mis nüüd 2025. aasta eelarvesse lõpuks kirja läks. Lisaks väiksemad torked, näiteks on Võrklaev viidanud, et siseminister Läänemets bluffis, kui rääkis, et Tallinnas asuv Kopli komando tuleb sulgeda rahapuudusel.