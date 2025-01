Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi tsiteeris peaministri vabanduse palumise teksti: «Palun vabandust, minu arvates polnud sõnakasutus korrektne, aga see polnud kellelegi suunatud, see on üldine eluline fakt. Loodan, et keegi ei tunne end puudutatuna – ei isikuliselt, sooliselt ega fraktsiooniliselt.»

Hõbemäe sõnul on selge, et peaminister ei saa pärast riigikogu saalis aset leidnud juhtumit lihtsal selga pöörata ja minema jalutada. «Samas, kui me loeme tema vabanduse palumise teksti, on selge, et see on klassikaline poliitiku vabandus, kus justkui palutakse vabandust, aga tegelikult ei tehta seda,» märkis ta.