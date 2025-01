Kovalenko-Kõlvart on viimastel päevadel meediakünnise ületanud seoses Keit Kasemetsa uueks riigisekretäriks esitamise eetilisuse kahtluse alla seadmisega. Opositsioon on süüdistanud peaminister Kristen Michalit (RE), et ta lasi ainult Kasemetsa pärast muuta seadust nii, et riigisekretäri ametinõuetest kaoks juristihariduse vajadus. Michal kutsuti tänaseks ka korruptsioonikomisjoni, kuid ta loobus sinna kohale minemast.