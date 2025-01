«Selge on see, et aina halvenevas julgeolekuolukorras tuleb meie kaitsevõimet pidevalt kasvatada,» ütles Kallas. «Ja need NATO idapiiri riikide kaitseplaanid näevad ette meie võimete kindlat suurendamist, nende järgi tulebki tegutseda.»

Kallas rõhutas, et oluline ei ole mitte niivõrd protsent SKP-st, vaid just kaitsevõime tegelik tugevus. «Me ei sõdi ju protsentidega, vaid tegelike võimetega,» märkis Kallas. «Küsimus on nüüd selles, millised need võimed on, kui suures mahus me peame neid edasi arendama ja mis on rahaline vajadus. Kui viie protsendi saavutamiseks on vajalik, siis saavutame selle, aga tähtis on aru saada, millised kaitsevõimed meil täiendavalt arendada tuleb,» selgitas ta.