Laats: Michali plaan tõsta kaitsekulutusi tähendab maksupõrgu jätkumist

Kristen Michali ettepanek tõsta Eesti kaitsekulutused 5%-ni SKP-st on Lauri Laatsi sõnul pigem katse varjata viimase aja poliitilisi skandaale kui realistlik eesmärk. «Põhjus, miks peaminister just täna sellise jõulise avaldusega välja tuli, peitub selles, et juhtida tähelepanu eemale temaga seotud probleemidelt, mida meedia viimastel nädalatel järjepidevalt kajastanud on,» märkis Laats Postimehele.