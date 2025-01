«Praktikas tähendabki see seda, et me peame osa oma kaitsehangetest tooma ettepoole. See ei ole nii lihtne, sellepärast et paljusid asju, mida me tahame - vahendeid või võimeid, - mida me tahame, ei ole nii lihtne nii kiiresti saada. Aga see tähendab seda, et me peame ikkagi kaitseministeeriumi tasandil, kaitseplaneerijate tasandil tegema sammud, hindama, mida me saame 2026., 2027., 2028. aastal tuua ettepoole, ja vastavalt sellele, mida Kaitsevägi vajab, ja võtma sihi kaitsekulutuste nii-öelda taseme tõstmisel viie protsendini,» selgitas Michal.

Reinsalu uuris üle, et millal siis valitsus sihib kaitsekulude tõusu 5 protsendile? «Kaitseväe juhataja nõuanne on valitsusele antud, Kaitseministeeriumi kaitseplaneerijad sellest lähtuvalt kaitsevõimete kasvu ka planeerivad. Et seesama 1,6 miljardit on täna jaotatud plaanitud hangeteks aastateks 2025–2031. See on avalik informatsioon. Ja lähtuvalt sellest, et võib-olla meil on vaja tempot tõsta, ilmselt peavad kaitseplaneerijad hindama, mida nad saavad ajas ettepoole tuua, millise tempoga on võimalik neid hankeid korraldada, nii et me saame need võimed, mida meil on vaja. Nii et Kaitseväe juhataja nõuanne on antud, seda on arvestatud ja Kaitseministeerium ja kaitseplaneerijad sellest lähtuvalt loomulikult tegutsevad,» vastas Michal.