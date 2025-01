FOTOD JA VIDEO «Make America great again.» EKRE esimees Martin Helme saabus Donald Trumpi vannutamise tseremoonialt

Üleeile, mil Trump ametisse vannutati, jagas ühismeedias oma muljeid ka Helme, kes rõõmustas selle üle, et Ameerikal on uus president. «Tema ametissenimetamine oli võimas ja ilus vaatepilt,» ütles ta.​ Helme sõnul tähistab 20. jaanuar Ameerikas vabastamise päeva, mil demokraatide võim lõpetatakse.

Helme kirjeldas, et ametisseastumise kõnes keskendus Trump peamiselt Ameerika rikkaks, tugevaks, turvaliseks ja vabaks tegemisele. «Kõne lõpus keeras ta veelkord nuga oma vastaste neerus, öeldes, et ta kavatseb taastada demokraatia ja ühendada riigi. See oli see jutt, millega Biden ametisse astus, et siis teha täpselt vastupidi,» ütles ta.