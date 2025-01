«Valitsus pole maksutõuse põhjendanud ainult kaitsekuludega, vaid julgeolekuga laiemalt ja lubatust suurema eelarvedefitsiidi vähendamisega. Ka see viimane ports, julgeolekumaks, ei kanna nime «riigikaitsemaks». Samas on ta väiksem kui lisandunud julgeolekukulud,» kirjutas Ligi sotsiaalmeedias.

Oma jama ajavad Parempoolsed väsimatult suvest peale ja seepeale antud selgituste ainus tulemus on, et nad juba kuludeks läinud maksu uuesti on kulutama hakanud ning selle topeltarvestusega saanud ka protsendi juba topeltsuureks,» nentis Ligi.

Ta lisas, et valitsusel on tulnud korraga tõsta kaitsekulusid 2022. eelarve 2,16 protsendilt per SKP 3,68 protsendini 2026. aastal ja vähendada tänavust defitsiit 5,3 protsendilt per SKP alla 3 protsendi.

Ligi ütles Postimehele, et Euroopa Liidu rahandusministrite viimasel kohtumisel Brüsselis polnud fookus kaitsekulude arutamisel ja eelarvereeglitest ei räägitud üldse. «Aga 5 protsenti saab maksutõusuta kõne alla tulla ainult ajutiselt,» lausus Ligi. «Euroopa kaitsevõime Eesti taga ei seisa. Me oleme kuludelt esimese kolme hulgas, aga määrav on suuremate kulude tase.»

Parempoolsed kirjutasid enda reedeses nädalakirjas sellest, kuidas riik korjab julgeolekumaksu sildi all inimestelt raha, olgugi et tegelikult kulub suurem osa sellest jooksva eelarveaugu lappimiseks.

«Kui tänane valitsus suunaks päriselt riigikaitsesse kogu raha, mida viimased kaks valitsust on julgeolekule viidates uute või tõstetud maksudega kokku kogunud, moodustaksid Eesti riigikaitsekulud juba tänavu 5,5 protsenti meie sisemajanduse kogutoodangust ja tõuseks tuleval aastal 6,7 protsendini,» kirjutasid Parempoolsed enda Logis.