Kõrgemate riigiteenistujate palgad tõusevad aprillist 5,65 protsenti, enim hakkavad teenima Karis, Hussar ja Kõve

Üks erisus võrreldes varasemaga on see, et 2023. aasta detsembris aeglustas koalitsioon mõnede riigiteenistujate palgakasvu. Nende riigiteenistujate palgad kasvavad 2028. aastani poole võrra arvutuslikust indeksist. See erisus kehtib pea kõigile kõrgematele riigiteenistujatele peale presidendi ja riigikogu esimehe. Peale 2028. aastat «hüppavad» nende ametikohtade palgad järsult järele vahepeal ärajäänud palgatõusu võrra.