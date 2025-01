Uusaasta pidustustel kõne pidanud Kohtla-Järve linnapea Henri Kaselo (SDE) toonitas, et maailmas, kus on tihti poliitilised pinged, on oluline keskenduda sellele, mis meid ühendab, soovides rahu ja üksteisemõistmist. Hiina astroloogia järgi alanud Maoaasta sümboliseerib tema arvates tarkust, õitsengut, muutusi ning vanade peatükkide lõpetamist ja uute algust.

Kaitsepolitseiamet on juba mitu aastat hoiatanud Hiina mõju eest Eestis, rõhutades, et Hiina saatkonnal on suur huvi Eesti poliitilise maastiku suhtes. Kaselo aga usub, et Maoaasta toob võimaluse maailmas valitsevate konfliktide lõpetamiseks ja rahu saavutamiseks.