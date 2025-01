Margus Tsahkna pidas Marco Rubioga telefonikõne

«Ukraina võit Venemaa algatatud julmas ja põhjendamatus agressioonisõjas tugevdaks nii Euroopa kui USA julgeolekut, aga ka majandust,» sõnas Tsahkna ja lisas, et seetõttu on oluline ühelt poolt jätkata Ukraina sõjalist toetamist, teisalt aga võtta Venemaalt majanduslikud vahendid sõja jätkamiseks, seda muu hulgas läbi Venemaa naftatulude vähendamise. «Venemaa majandusel läheb juba praegu väga halvasti. Ukraina võidu toob lähemale see, kui majanduslikku survet veelgi tugevdame.»