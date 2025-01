Isamaa toetus tegi korraliku tõusu

Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös valmiva iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 29,8 protsenti, Reformierakonda 17,2 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 16 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Isamaa toetus tõusis nädalaga 1,5 protsendipunkti võrra ning on võrreldes detsembri keskpaigaga 3,4 protsendipunkti võrra kõrgem. Reformierakonna toetus on langustrendis, olles detsembri algusega võrreldes langenud 3,3 protsendipunkti võrra. Kolmandal kohal oleva EKRE toetus ei ole viimastel nädalatel muutunud.

Esikolmikule järgnevad Keskerakond 14,8 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 11,9 protsendiga ning parlamendierakondadest kõige madalama toetusega on Eesti 200, keda toetab 2,6 protsenti vastanutest. Eesti 200 toetust on Norstati erakondliku eelistuse küsitlustes jälgitud peaaegu erakonna asutamisest alates ning see pole kordagi varem olnud nii madal.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 31,7 protsenti ning opositsioonierakondi 60,6 protsenti vastajatest. Koalitsioonierakondade summaarne toetus ei ole alates 2019. aasta algusest kordagi nii madal olnud.

Tartu ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi kaasprofessor Martin Mölder ütles, et Isamaa reiting on viimase mõne nädalaga teinud paar suuremat sammu üles. Erakonna nelja nädala keskmine toetus on hetkel 29,8 protsenti ning viimase nädala toetus eraldivõetuna 32,4 protsenti.

«Samas jätkab Reformierakonna toetus langustrendi. Nende nelja nädala keskmine reiting on 17,2 protsenti ning viimase nädala toetus eraldivõetuna 15,3 protsenti. Alles hiljuti oli nende kahe erakonna vahe korraks umbes kuus protsendipunkti, kuid praeguseks on see jälle märkimisväärselt suureks kasvanud,» tõi Mölder esile.

Tema sõnul on koos Reformierakonna toetuse langusega uue negatiivse rekordi teinud ka valitsuserakondade koondtoetus. «Nelja nädala keskmiste reitingute alusel on see 31,7 protsenti ning kui vaadata nädalasi tulemusi, siis lausa 29,7 protsenti. Märkimisväärne on ka see, et kõige populaarsema erakonna ehk Isamaa toetus on nüüd viimasel nädalal suurem kui kõikide valitsuserakondade toetus kokku,» ütles Mölder.

EKRE, Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide toetus viimasel nädalal väga palju muutunud ei ole. «EKRE reiting on viimasel ajal teinud läbi märkimisväärse kasvu paljulapseliste valijate hulgas. Selles valijagrupis toetab neid peaaegu iga neljas valija. Keskerakond on mõnevõrra taastanud oma positsiooni vanemate ja madala sissetulekuga valijate hulgas. Sotsiaaldemokraadid on aga märkimisväärselt toetust kaotanud kõrgharidusega valijate seas,» lisas Mölder.