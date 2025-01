Pühapäeval istusid erakondade juhid veebi vahendusel koos, et Eesti energeetika tulevik paika panna. Energeetika teemade eest vastutav kliimaminister Yoko Alender (RE) kokkuleppes ei osalenud. Tunni ajaga oli tuuleparkide kokkulepe olemas. Seejärel lahkus Kallas. Michal ja Läänemets jäid omavahel tuumajaama üle kauplema, mis on sotside jaoks vastuoluline.

Parteijuhid otsustasid, et aprillis kuulutatakse välja maismaa- ja meretuuleparkide vähempakkumised, suuremahulise salvestuse tekkeks toetusmeede ja alustatakse tuumajaama asukohavaliku arutelu esimese etapiga.

Protsess oli tõesti veninud kui kumm ja ega see, et lõppotsus terendamas on, iseenesest ei pidanud kellelegi üllatusena tulema. Valitsuse kommunikatsiooniosakond teadis parteijuhtide selgest eesmärgist – pühapäevaks olgu kaup koos – paar päeva ette. Ka erakondade riigikogu fraktsioonide liikmed eitavad, nagu olnuks kokkuleppes mingit üllatust: viimase poole aasta jooksul olid nad arengutest-taandarengutest, ühisosast-lahkarvamustest nii läbi briifitud. «Ma pole näinud ühtegi arutelu selles valitsuses, millele oleks nii palju aega kulutatud,» sõnab Läänemets Postimehele.