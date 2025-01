Kristen Michal: valimiste põhidebatt saab olema, kas Eestisse saab üldse midagi ehitada

Michal kommenteeris sotsiaalmeedias rahvusringhäälingu uudist , mille järgi on opositsiooni kuuluvad Isamaa, EKRE ja Keskerakond valmistamas ette umbusaldusavaldust peaministri vastu ning see võib jõuda esitamiseni ülejärgmisel nädalal.

«EKREIKE ongi taas koos. Väärtused ja vaated, nagu isegi liikmed on ühised. Nüüd kurdab Helme solvangute üle, Kõlvart räägib Eesti riiklikuse kaitsmisest ja Reinsalu, et on vaja hakata otsustama, et teha plaan, et otsustada. O tempora, o mores!» kirjutas Michal.