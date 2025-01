Opositsioonierakonnad põrmustavad valitsuse energeetika tulevikuvaate

Helme sõnul jagatakse esialgu laiali 2,6 miljardit eurot maksumaksjate raha, et toetada tuuleparkide arendamist. «Need pole väikesed nunnud tuulikud, vaid Tallinna teletorni suurused, mis hakkavad olema peaaegu igal pool Eestis,» väitis ta. «Ma ei mõista, miks arendatakse nelja elektritootmisviisi, kuigi piisaks ühest – põlevkivist, mis on pakkunud odavat elektrit. Elekter on kalliks aetud keskkonna- ja CO 2 tasude ja -nõuetega, aga see on poliitiline valik.»