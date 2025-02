«Kõigele jõuab oma loogiline lõpp. Ma saan aru, et ma enam poliitikas olla ei taha. Mulle ei ole seda vaja, see kahjustab mu loomingulist tööd,» rääkis Toman Rus.ERRile. Ta lisas, et muu hulgas ei ole ta huvitatud Tallinna linnavolikogu saadiku tööst.