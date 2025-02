Kaitseminister Hanno Pevkur sai lõpuks kahest asekantslerist lahti

Eelkirjutatu ei tähenda, et kaitseministeeriumi tippametkonna struktuurimuutusel ei ole muid eesmärke. Näiteks kaitsetööstuse arendamise tähtsustamiseks ongi võib-olla ministeeriumisse vaha luua uus juhtiv just selle valdkonna eest vastutaja. Samas, kõike seda struktuurireformi tehti üsna kinnises ringis. Kaitseministeeriumi ametnikud, sealhulgas kõnealused asekantslerid said muutustest (oma töökohtade kadumisest) teada alles esmaspäeval kaitseministeeriumi majakoosolekul natuke enne seda, kui vastav pressiteade välja saadeti.