ANALÜÜS Valitsusest kostis Venemaa võrgust lahti ühendamise teemal vastakaid signaale

Õnneks on alati mingi muu ja järgmine teema, mis eelmise tapab. Olgu selleks plaate keerutav siseminister Lauri Läänemets (SDE) või tollide ja Gaza äraostmisega möllav Ameerika Ühendriikide president Donald Trump, igal juhul tulevad peale uued asjad ning desünkroniseerimine – mis siis, et väga suur ja tähtis – jääb natuke tagaplaanile. Kui eesmärk on rahva rahustamine desünkroniseerimise vallas, siis see töötab.