Neljapäevane ministeeriumi pressiteade mängis seda muidugi hoopis teises kastmes ja on suhtekorraldusliku tinistamise musternäidis. Ministeerium ütles, et Eesti andis Meta kasutusse eesti keele korpuse andmed ehk neli miljardit sõna. Mainimata, et need neli miljardit sõna ei ole mõistagi lihtsalt «sõnad», vaid hõlmavad terviklikke tekste, artikleid, dokumente, sealhulgas meediaväljaannete sisu. Keelekorpuse koostamist juhtiva Eesti Keele Instituudi (EKI) enda materjalid möönavad, et umbes pool korpuse tekstidest lähevad märksõna «perioodika» alla. Ehk Postimees, Delfi, Eesti Rahvusringhääling (ERR), Õhtuleht, Sirp, kes iganes. Ja nüüd on see Meta käes.