Jüri Ratas ütles, et riigikohus on oma sõna öelnud.

Riigikohus otsustas reedel, et Keskerakond, erakonna endine peasekretär Mihhail Korb ja ärimees Hillar Teder on süüdi mõjuvõimuga kauplemises. Europarlamendi saadik Jüri Ratas (Isamaa), kes 2021. aastal keskerakonna esimehena nn Porto Franco kaasuse tõttu peaministri kohalt tagasi astus, sõnas, et erakond peab otsusega elama ja edasi liikuma.