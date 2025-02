Anastassia Kovalenko-Kõlvart: Eesti meediasisu ei saa üle anda ühe ministri otsusega

Kovalenko-Kõlvart: «Meediasisu üleandmisel peab see toimuma koostöös meediasisu omanike ehk Eesti meediaga. See ei saa toimuda ühepoolselt või ühe ministri otsusega, nagu see on juhtunud praegu. Me räägime siin ka intellektuaalsest omandist.

Oluline on välja tuua, et Metal ja teistel välismaistel meediahiidudel on juba täna konkurentsieelis võrreldes kohaliku meediaga. Nimelt nad kasutavad pidevalt eestlaste andmeid, teenides reklaamide pealt miljoneid, maksmata selle eest ühtegi maksu Eesti riigile. See paneb kohaliku meedia, kellel on kindel maksukohustus, kuid vähem ressursse, ebavõrdsesse olukorda. Keskerakond on mitmel korral andnud sisse eelnõu digihiidude maksustamiseks, kuid praegune koalitsioon on seda otsust maha hääletanud. Nüüd on liigutud veel kaugemale, jagades meediasisu Metaga, ilma eelnevate läbirääkimiste, kaasamisteta ja kohustusteta.