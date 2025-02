Mihhail Kõlvart lubas eilsel pressikonverentsil, et on valmis vastutama kohtuotsuse täitmiseks ka oma isikliku varaga.

Porto Franco kaasuses eile lõpliku süüdimõistva otsuse saanud Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart sõnas, et vastutust ei peaks kandma vaid praegune juhatus, ning viitas, et kohtusse plaanitakse kaevata endine erakonna esimees Jüri Ratas (Isamaa). Ratasele on Kõlvarti mõttekäik arusaamatu.