Riigikohus jättis reedel rahuldamata Porto Franco kriminaalasjas Hillar Tederi, Mihhail Korbi ja Keskerakonna kaitsjate kaebused, mistõttu jõustus nende süüdimõistmine.

Ossinovski kirjutas sotsiaalmeedias, et korruptsioonikuriteo kaasuse keskmes on tegu, millega Mihhail Kõlvarti (KE) (Tallinna linnapea 2019-2024) tegevuse tulemusena sai Keskerakonna sponsor ebaausa soodustuse.

«Parteiliste ja avalike huvide põimumine on olnud Keskerakonna ainuvõimu leitmotiiv. See on mõttelaad, millesugusel pole Eestis kohta. Seda olulisem on Riigikohtu kinnitus, et selline käitumine saab karistatud,» ütles Ossinovski.

Ta lisas: «Kui tollane linnapea Mihhail Kõlvart üritab väita, et kuritegudega tegeles ainult Mihhail Korb (KE) tema teadmata, siis ajab ta avalikkusele lihtsalt puru silma. Tegelikult on selle kohtuasja keskpunktis just Tallinna tollane linnapea, kes teenindas oma partei sponsorit, mitte ei lähtunud tallinlaste huvidest.»

Eesti 200: kriminaalkorras süüdi mõistetud erakonnad ei tohiks saada riigieelarvelist toetust

Eesti 200 esimees, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas avaldas samuti arvamust. «Riigikohtu otsus kinnitab, et Keskerakond on oma valimistulemuse Tallinnas saanud ebaausalt». Kallas tähendas, et see ei ole esimene kord, kui erakond on jäänud kohtus süüdi suuremahulises korruptsioonis.