Eesti 200 Tallinna piirkonna juhina jätkab Aleksei Jašin

Eesti 200 Tallinna piirkonna esimehe Aleksei Jašini sõnul on Eesti 200 toonud Tallinna linnajuhtimisse julguse võtta hariduse eest vastutust. «Keskerakond on viimase 20 aasta jooksul eestikeelsele haridusele järjepidevalt vastu võidelnud. Nende juhtimisel ei oleks olnud reformi elluviimine võimalik,» sõnas ta.

«Eesti 200 tõi Tallinnasse muutuse ning viimaste uudiste valguses oli see hädavajalik, sest alternatiiviks on kolm korda kriminaalkaristuse saanud Keskerakond. Korruptsioon, mõjuvõimuga kauplemine, toiduahelad ning isiklike huvide seadmine linnaelanike huvidest ettepoole – kõik see iseloomustab endise linnapea Kõlvarti poolt juhitud Keskerakonda.»