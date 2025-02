«See on eelkõige kantud murest, et näeme praegu eelkõige maailmapoliitika näitel, tegelikult oleme näinud osaliselt ka Eesti poliitikas, kuidas suur raha võib mõjutama hakata poliitikat,» ütles Läänemets ERRile , lisades, et talle tekitab muret Elon Muski tegevus Ameerika presidendi juures, kus Musk on vähendanud kulutusi ka demokraatiaprogrammidele, mis on väikeriikide iseseisvust toetanud.

«Meie ettepanek on see, et peaksime tegema nii, nagu päris mitmetes teistes Euroopa riikides, näiteks nagu Soomes, et üks inimene aastas ei saa üle teatud summa annetada. Meie ettepanek on, et 100 000 eurot võiks olla see piir, sellest rohkem ei tohi annetada,» rääkis ta.