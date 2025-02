SDE esimees, siseminister Lauri Läänemets, ütles täna ERR-ile, et sotsid soovivad erakonnaseaduse muutmisega piirata parteide suurrahastajate annetusi ühes aastas 100 000 euroga. «Peaksime tegema nii, nagu päris mitmetes teistes Euroopa riikides, näiteks nagu Soomes, et üks inimene aastas ei saa üle teatud summa annetada,» rääkis Läänemets.

«Sotsiaaldemokraadid on poliitilised oportunistid, kelle jaoks ainus huvi on enda valimistulemuse edendamine. Kõige teravamalt on see teema õhus täna kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste küsimuses, kus sotsid kaitsevad vastu Eesti julgeolekuhuve nii Vene kodanike kui ka määratlemata kodakondsuseta isikute hääleõigust,» kommenteeris Lea Danilson-Järg.