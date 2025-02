Lavly Perling: erakondade rahastus peaks tuginema annetustele ja liikmemaksudele

«Eesti erakondade rahastus tuleb liigutada riigitoetustest sõltumise juurest väikeannetuste ja liikmemaksude eduka kogumise juurde. See oleks tugeva demokraatia märk. Samuti tuleb lõpetada olukord, kus erakondade rahastamine on endiselt läbipaistmatu ja ebaseaduslikule rahastamisele vaadatakse läbi sõrmede. Need on erakondade rahastamise suurimad kitsaskohad,» rõhutas Parempoolsete esimees Lavly Perling.