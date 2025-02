Keskerakond võib kaotada riikliku toetuse, Kõlvart sellist ohtu ei näe

Haridusminister Kristina Kallas (Eesti 200) nentis, et see on juba kolmas kord, kui mitte ainult isikud, vaid erakond on kriminaalkorras karistatud – viidates sellega riigikohtu otsusele jätta Keskerakond süüdi mõjuvõimuga kauplemises. Otsusega kaasneb miljoni euro suurune trahv, mida erakond saab ositi tasuda tänu riigi 770 000 euro suurusele toetusele.