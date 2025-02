Svet soovib kehtestada Venemaa suhtes uue sanktsiooni

Venemaa on kehtestanud Euroopa Liidu vedajatele piirangu, mille kohaselt ei tohi Venemaa territooriumilt lahkuvate kommertsveokite kütusepaagis olla rohkem kui 200 liitrit kütust. Samas ei kehti see piirang kolmandate riikide vedajatele. Vastumeetmena on Läti alates sellest aastast kehtestanud sarnase piirangu, millega ka kolmandate riikide päritolu veokid võivad Lätti siseneda vaid kuni 200 liitri kütuse kogusega.