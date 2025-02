Sotsiaaldemokraatide juhi Lauri Läänemetsa sõnul on Priit Lomp näidanud nii majanduskomisjoni kui fraktsiooni juhina üles suurt töövõimet ja kohusetundlikkust. «Olen kindel, et suurepärase meeskonnamängijana suudab Priit peasekretärina erakonna edukalt ette valmistada ka kohalike omavalitsuste valimisteks. Riigikogu liikmena ja pikka aega kohalikus poliitikas tegevana on tal hea tunnetus ühiskonnas toimuvast ning oskab sättida erakonna fookust ka uues ametis,» ütles Läänemets.