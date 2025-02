Valitsuse liikluskomisjon sai teisipäeval ülevaate 2024. aasta liiklusõnnetuste statistikast. Aasta jooksul hukkus liikluses 69 inimest, mis on viimaste aastate kõrgeim näitaja.

«Liiklusohutuse tase on võrreldes 30 aasta taguse ajaga märkimisväärselt paranenud, kuid viimastel aastatel oleme jäänud paigale,» rääkis Svet.

Minister lisas, et kui iganädalaselt hukkub meie teedel vähemalt üks inimene, on see meie väikese riigi jaoks lubamatult kõrge arv.