Trump soovib Venemaa naasmist ühendusse G7

«Ma arvan, et tema väljaviskamine oli viga,» ütles Trump Venemaa presidendile Vladimir Putinile viidates.

«See oli ühendus G8 ja nad viskasid Venemaa välja. Ma arvan, et kui seda poleks tehtud, siis poleks meil praegu neid probleeme, mis meil on. Nad rääkisid seal ainult Venemaast, kui oleks pidanud tegelema hoopis muude asjadega. Ma arvan, et Venemaa osalus ühenduses oleks kasulik ka praegu,» jätkas Trump.