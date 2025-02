«Eesti on oma 30 aasta saavutuste peale unelema jäänud. Joobusime kiirest elatustaseme kasvust ning ekslikult arvasime, et edasine tõus toimub inertsist või pidasime järgmise arenguhüppe saavutamist lihtsamaks, kui see tegelikkuses on,» ütles Kallas. «Mugavustsooni jäädes on meie ettevõtete tootlikus langenud, mitte tõusnud. Meie sisendhinnad on kallid ning meil on küll kõrgelt haritud tööjõud, kuid teda on vähe.»