«Riigikogu fraktsiooni juhtimine on vastutusrikas ja väljakutseterohke töö. Teadmine, et saan toetuda oma fraktsioonikaaslastele ja nende poliitilisele kogemusele andis kindlust võtta see töö praegusel keerulisel ajal vastu. Oma osa selles otsuses mängis meie hea meeskonnavaim,» ütles Madis Kallas.