Aga mis puudutab sisulisi lahendusi – kuidas muuta Euroopa kaitsevõime Venemaad heidutavaks ja Ameerika Ühendriikidest vähemalt mingilgi määral sõltumatuks –, on uusi arenguid napilt. Õigemini on neid vaid üks: Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni lubadus teha ettepanek, et nende Euroopa Liidu (EL) riikide kaitsekulud, mis ületavad kahte protsenti SKTst, jääksid ELi eelarvereeglitest välja.